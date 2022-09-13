Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 azalışla 3.647,06 puana indi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,15 puan değer kaybederek 3.647,06'ya indi. Toplam işlem hacmi 67,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,61 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 5,55 ile spor oldu.

Günün ilk yarısında 3.715,28 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra kazançlarının tamamını geri vererek düşüşe geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 6,2 düştü, yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini, yurt içinde ise 3.700 seviyesi üzerinde kar satışlarının etkisini artırdığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.720 puanın direnç olarak öne çıktığını beliren analistler, 3.600 ve 3.550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.