Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

30.09.2022 13:12
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 3.150,59 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 3.150,59 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,70 puan değer kazandı.

Dün 3.146,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,43 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 3.151,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.129,74, en yüksek ise 3.168,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Alarko Holding, SASA Polyester ve Vestel Elektronik oldu.

Altının onsu 1.670 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9800, sterlin/dolar paritesi 1,1160 ve dolar/yen paritesi 144,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5510 liradan, avro 18,1760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.670 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,3 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Bu hafta yatırım araçları performansı Bu hafta yatırım araçları performansı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement