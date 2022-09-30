Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 3.150,59 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,70 puan değer kazandı.

Dün 3.146,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,43 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 3.151,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.129,74, en yüksek ise 3.168,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Alarko Holding, SASA Polyester ve Vestel Elektronik oldu.

Altının onsu 1.670 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9800, sterlin/dolar paritesi 1,1160 ve dolar/yen paritesi 144,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5510 liradan, avro 18,1760 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.670 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,3 dolardan işlem görüyor.