Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 3.399,22 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,84 puan değer kazanarak 3.399,22'ye çıktı.

Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret açığı ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.440 puanın direnç, 3.330 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.