Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 artışla 3.313,85 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,58 puan değer kazandı.

Dün 3.295,27 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,27 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 3.303,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.290,27, en yüksek ise 3.330,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,27 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Sabancı Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, VakıfBank oldu.

Altının onsu 1.656 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9760, sterlin/dolar paritesi 1,1130 ve dolar/yen paritesi 142,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4000 liradan, avro 17,9620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.656 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 azalışla 87,9 dolardan işlem görüyor.