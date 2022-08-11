Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

11.08.2022 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 2.854,74 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 artışla 2.854,74 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,16 puan değer kazandı.

Dün 2.829,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.834,61 en yüksek ise 2.876,68 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Şişecam, Akbank ve SASA Polyester oldu.

Altının onsu 1.790,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,95, bileşik getirisi yüzde 20,95 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 132,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,9630 liradan, avro 18,5660 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.790,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 97,9 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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