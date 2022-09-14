Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

14.09.2022 13:22
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,52 azalışla 3.340,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,52 azalışla 3.340,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,48 puan değer kaybetti.

Dün 3.426,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3.392,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.277,43, en yüksek ise 3.436,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, mali endeks yüzde 5,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,87 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.705 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0000, sterlin/dolar paritesi 1,1560 ve dolar/yen paritesi 143,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2540 liradan, avro 18,2700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.705 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 93 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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