Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

02.06.2026 18:57
BIST 100 endeksi %3,62 artışla 14.200,20 puandan kapanırken, teknoloji endeksi %5,81 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 496,24 puan artarak 14.200,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 94,57 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.798,53 puanı, en yüksek 14.200,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 623,79 puan ve yüzde 4,02 artışla 16.135,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,81, mali endeks yüzde 2,98, sanayi endeksi yüzde 2,90 ve hizmetler endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 7'si geriledi, 1'i yatay seyretti. Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 503 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 503 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,54, bileşik getirisi yüzde 43,45 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,8081, satışta 45,9917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,7927, satışta 45,9762 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3475 ve dolar/yen paritesi 159,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 94,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

