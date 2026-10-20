Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,22 kazançla 11.797,70 puana yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,22 kazançla 11.797,70 puana yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı; işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken turizm yüzde 4,59 ile en çok kazandıran, finansal kiralama faktoring yüzde 5,29 ile tek kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,56 puan artarken toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 2,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,59 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 5,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiTurizmFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
18:22
Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
18:16
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti Türk futbolunda dikkat çeken imza
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
17:50
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor
Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 18:40:08. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,22 kazançla 11.797,70 puana yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei