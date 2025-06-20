Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101,35 puan artarak 9.203,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 ve 93,42 puan artışla 9.195,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.146,88 puanı, en yüksek 9.259,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kazancıyla 9.203,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 117,19 puan ve yüzde 1,16 kazançla 10.218,65 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 24'ü geriledi, 4'ü yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN ile Tüpraş, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 368 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 368 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,5133, satışta 39,6717 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,4525, satışta 39,6106 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 145,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,7 azalışla 75,3 dolardan işlem görüyor.