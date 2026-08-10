Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte

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BIST 100 endeksi, günü 32,21 puan artışla 13.811,60 puandan kapatırken, altın fiyatları düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,21 puan artarak 13.811,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,68 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.825,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.779,08 puanı, en yüksek 13.910,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 9,78 puan ve yüzde 0,06 artışla 15.605,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,76, mali endeks yüzde 0,18 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, CW Enerji, Sasa Polyester ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 345 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 345 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,5927, satışta 47,7834 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,4896, satışta 47,6799 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1549, sterlin/dolar paritesi 1,3518 ve dolar/yen paritesi 159,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,3 artışla 86,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişte - Son Dakika

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