Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı! İşlemler geçici olarak durdu - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı! İşlemler geçici olarak durdu

19.09.2022 17:44

Borsa İstanbul, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

17.07 İTİBARİYLE GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, saat 17.07 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

BUGÜN YENİDEN BAŞLAMAYACAK

İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı! İşlemler geçici olarak durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı! İşlemler geçici olarak durdu - Son Dakika
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