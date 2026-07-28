Borsa İstanbul'da Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 86,91 puan azalarak 13.687,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,71 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.786,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.635,39 puanı, en yüksek 13.872,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 115,96 puan ve yüzde 0,74 azalışla 15.495,88 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 34 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 34 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 134 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2568, satışta 47,4461 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,2351, satışta 47,4243 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1393, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 163,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.