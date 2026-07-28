Sosyal Medyada Sahte İlanlara Ceza - Son Dakika
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Sosyal Medyada Sahte İlanlara Ceza

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada sahte ilan veren 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı, doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanları takibe alarak, yılın ilk yarısında uygulamaya aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için dijital mecralardaki denetimlerini genişletti.

Bakanlık, ilan platformlarının ardından sosyal medya mecraları üzerinden paylaşım yapan işletmeleri de sıkı takibe aldı. Bu kapsamda, ocak-haziran döneminde sadece emlak sektörüne yönelik yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı hareket eden 232 işletmeye 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde en çok karşılaşılan uygunsuzluk, yetki belgesi olmadan aracılık faaliyeti yürütmek oldu. Bu kapsamda, belgesiz çalıştığı tespit edilen 136 işletmeye 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi. Bakanlık bünyesindeki "Yetkisiz İşletme İhbar Modülü" üzerinden gelen şikayetler, bu denetimlerin hızlanmasında etkili oldu.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında getirilen yükümlülüklere sosyal medya platformlarının da uyması gerekiyor.

Bu doğrultuda, Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden EİDS kurallarına aykırı taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayımlanmasına izin veren Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne idari para cezası uygulandı.

Sadece doğrulanmış ilanlar paylaşılmalı

Bakanlık, EİDS kurallarına aykırı şekilde sosyal medya platformlarında taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan firmaları da ilgili sivil toplum kuruluşlarına yolladığı yazı ile uyardı.

EİDS'nin sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirdiği anımsatılan yazıda, "Söz konusu düzenleme, Instagram, Facebook ve WhatsApp da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gayrimenkul danışmanları ile ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşanların, sosyal medya hesapları üzerinden yalnızca EİDS ile doğrulanmış ve resmi platformlarda yayımlanan ilanların linkini (bağlantısını) paylaşması gerektiğine işaret edilen yazıda, sosyal medya mecralarında sistem doğrulaması olmadan doğrudan ilan mahiyetinde görsel veya metin paylaşan işletmeler hakkında, tespit edilen her bir aykırılık için 286 bin 206 liraya kadar idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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