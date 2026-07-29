Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi\'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

DEDETAŞ DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1979 yılında Eskişehir'de doğan Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatında özel sektörde gemi inşa mühendisliği alanında görev yapan Dedetaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'de genel müdür olarak çalıştı. Bu görevle birlikte Şehir Hatları'nın ilk kadın genel müdürü unvanını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Dedetaş, evli ve bir çocuk annesidir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    kendi yolsuzluklarının üstüne git biraz 2 0 Yanıtla
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