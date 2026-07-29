"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar

"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde kız öğrencisine "Çimlere uzanalım, günah işleyelim" diyerek tacizde bulunduğu gerekçesiyle YÖK tarafından meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Geçmişinde 38 ayrı taciz şikâyeti ve 3 uzaklaştırma cezası bulunan şahsın okula dönecek olması üniversiteyi ayağa kaldırırken, skandal karar sonrası öğrenciler dersleri boykot etme kararı aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde mide bulandıran bir taciz skandalı patlak verdi. Kız öğrencisine ahlaksız teklifte bulunduğu iddiasıyla YÖK tarafından meslekten ihraç edilen O.S. isimli öğretim görevlisi, idare mahkemesinin tartışmalı 'yürütmeyi durdurma' kararıyla görevine iade edildi. Geçmişte de 38 öğrencinin şikâyetiyle 3 kez uzaklaştırma alan şahsın okula dönecek olması, öğrencileri isyan ettirdi.

"BANA TRAVMALARINDAN BAHSET"

Sabah'ta yer alan habere göre; olay, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gören kız öğrenci G.N.İ.'nin, uzaktan eğitim sürecinde boş sınıfa gelen öğretim görevlisi O.S.'nin kitapları bahane ederek "Derse odamda devam edelim" teklifini kabul etmesiyle başladı. Odasında psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını öne süren O.S., öğrenciye "Bir sorunun var gibi görünüyor. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" diyerek psikolojik bir yakınlık kurmaya çalıştı.

"ÇİMLERE UZANALIM, GÜNAH İŞLEYELİM"

Eşinden boşandığı öğrenilen O.S.'nin tavırları kısa süre sonra ahlaksız tekliflere dönüştü. Öğrenciye "Bugün keyfin yok gibi; baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" diyen O.S., ilerleyen günlerde ders arasında genç kızın yanına gelerek omzuna elini attı ve fiziksel tacizde bulundu.

YÖK İHRAÇ ETTİ, MAHKEME İADE ETTİ

Korkarak odadan ayrılan ve yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan G.N.İ.'nin şikâyeti, şahsın karanlık sicilini ve hukuki bir skandalı da gün yüzüne çıkardı. Soruşturma sürecinde, O.S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında tam 38 kız öğrencinin taciz şikâyeti üzerine 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi. Ayrıca şahıs hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Son taciz iddiası ve suç duyurusunun ardından harekete geçen üniversite yönetimi şahsı açığa aldı. YÖK ise cinsel taciz suçlamasıyla 24 Nisan 2026 tarihinde O.S.'yi meslekten ihraç etti. Ancak ihraç kararına itiraz eden O.S.'nin Çanakkale İdare Mahkemesi'ne açtığı dava geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Mahkeme, şahsa yakın öğrencilerin lehine verdiği ifadeleri dikkate alarak YÖK'ün ihraç kararı için jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı vererek şahsı görevine iade etti.

ÖĞRENCİLER İSYANDA

Mahkemenin verdiği bu iade kararı üniversiteyi karıştırdı. YÖK karara itiraz ederken, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılında O.S.'nin derslerine girmeme kararı alarak boykot başlattı. Öğrenciler, "Biz şikâyetçi olduğumuz, bizi taciz eden bir öğretmenin dersine nasıl girebiliriz? Geçmişte 3 kez bu suçtan atılmış, sicili bu kadar karanlık bir hoca nasıl geri iade edilebilir?" diyerek duruma büyük tepki gösterdi.

Öte yandan skandalı daha da derinleştiren bir iddia ortaya atıldı. Tartışmalı yürütmeyi durdurma kararının altında imzası bulunan Mahkeme Başkanı S.A.'nın, yakın zamanda aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde "İdari Yargı Uygulamaları" alanında yüksek lisans dersleri vermeye hazırlandığı öne sürüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 'Çimlere uzanalım, günah işleyelim' demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    Bu kararı veren yargıya dıyecek bişey yok Allah bildiği gbi yapsın onları tabikide Allahları varsa 5 0 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Neden olmasın, atamalarını yapanlar, imanlı kişiler değil mi? 0 0
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    38 şikayet varsa bir problem vardır.50 dosyadan aranması var ama Dışarda geziyor gibi 4 0 Yanıtla
  • RIDVAN ÖZLER RIDVAN ÖZLER:
    kesin dönüş kararı veren de bununla anısı var 3 0 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    napsın ortam bozuk olunca oda bozulyım demiş sanki şikayet edenler namazında niyazında adamı ekmeğinden etmeye kalkışıyorlar 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Beyoğlu’nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almıyor Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almıyor
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Zidane, Fransa’nın başına geçti İlk maçı Türkiye’ye karşı Kocaeli’de Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
06:38
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
06:28
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
06:18
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 09:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: "Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.