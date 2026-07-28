Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor - Son Dakika
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Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve test sürüşlerine başlanacağını duyurdu. Tamamlandığında hattın yılda 30 milyon yolcu taşıması ve Bursa-Ankara ile Bursa-İstanbul arası seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürmesi hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" dedi.

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

"BURSA-ANKARA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" açıklamasında bulundu.

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor - Son Dakika

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