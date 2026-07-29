Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Sarıyer'de TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında banka personelini taşıyan midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında banka personelini taşıyan midibüs devrildi.

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Polis, Banka, Kaza, Son Dakika

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SON DAKİKA: Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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