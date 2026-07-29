Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama - Son Dakika
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Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

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Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyonda 6 kişi ile birlikte gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın evinden polis eşliğinde çıkarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmekle suçlanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

İhbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleştirilen dosyada; belediyenin ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporuyla da "irtikap" (kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak haksız çıkar sağlaması) suçu işlendiği tespit edildi.

DANIŞMANLIK SÖZLEŞMELERİYLE 361 MİLYON TAHSİL EDİLDİ

Soruşturmanın merkezinde, Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. yer alıyor. MASAK verilerine ve savcılık tespitlerine göre, yapı ruhsatı verme yetkisi olmamasına rağmen ruhsat süreçleri Kent A.Ş. üzerinden koordine edildi.

Müteahhitlerle toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira olan "danışmanlık hizmeti" sözleşmeleri imzalandı. Bu sözleşmeler üzerinden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildi. Kent A.Ş. görevlileri kriptolu e-posta sistemleri üzerinden iletişim kurarak, ada ve parselleri farklı renklerle sınıflandıran özel Excel tabloları hazırladı ve belediye personeline bu tablolar üzerinden talimat verdi. İskân ruhsatları, Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda karara bağlandı. İnşaatların mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden talep edilecek "menfaat" tutarları bu toplantılarda belirlendi.

BÜYÜK PROJELERDE PARA TRAFİĞİ DOLAR ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Dosyada yer alan en dikkat çekici iddialardan biri, büyük projelerdeki para trafiğinin nakit dolar üzerinden yürütülmesi oldu. Yüksek hacimli inşaatlarda müteahhitlerden elden alınan dolarların, Başkan Dedetaş’ın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda toplandığı belirtildi. Paraların, belediye binasında parçalar hâlinde teslim edildiği HTS kayıtları ve şüpheli beyanlarıyla dosyaya girdi.

Nakit ödeme yapmak istemeyen müteahhitler için ise farklı bir yöntem izlendi. Mevzuata aykırı iskân ruhsatı karşılığında nakit vermeyen bir firmaya, Sinem Dedetaş imzalı paravan bir bağış protokolü düzenletildiği ve firmaya çeşitli tadilat işlerinin üstlendirildiği tespit edildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINANALAR

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda gözaltına alınan isimler şunlar oldu:

  • Sinem Dedetaş (Üsküdar Belediye Başkanı)
  • Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı)
  • Alihan Koçoğlu (Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü)
  • Burçin Çevik (Mimar)
  • Adem Altıntaş (İş Takipçisi)
  • Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit)

SİNEM DEDETAŞ'IN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

Operasyonla ilgili detaylar belli olurken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın evinden mali şube polisleri tarafından gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. 

Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

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Son Dakika Gündem Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bir tane bile akp belediyesi yok. aga alon almayin diyen yoksa hic mi akp belediyesi olmayacak. 5 0 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    Ne hikmetse butun başkanlar örgüt kurmakla suçlanıyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 3 0 Yanıtla
  • aykut keskiner aykut keskiner:
    ya yeter artık ya 0 0 Yanıtla
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