Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 13.974,14'te Kapandı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 13.974,14'te Kapandı

21.07.2026 18:49
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BIST 100 endeksi, günü 96,84 puan düşüşle 13.974,14 seviyesinden tamamladı. Altın fiyatları artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 96,84 puan azalarak 13.974,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,81 puan ve yüzde 0,23 azalışla 14.038,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.916,08 puanı, en yüksek 14.127,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kaybederek 13.974,14 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 163,70 puan ve yüzde 1,02 azalışla 15.914,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 1,33 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Astor Enerji ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 72 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 148 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,17, bileşik getirisi yüzde 41,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0804, satışta 47,2691 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,0609, satışta 47,2494 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1404, sterlin/dolar paritesi 1,3373 ve dolar/yen paritesi 163,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 artışla 89,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 13.974,14'te Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Düşüş: BIST 100 13.974,14'te Kapandı - Son Dakika
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