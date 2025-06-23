Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor

23.06.2025 19:05
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,06 puan azalarak 9.141,31 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 62,06 puan azalarak 9.141,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,94 ve 86,40 puan düşüşle 9.116,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.077,80 puanı, en yüksek 9.175,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybıyla 9.141,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 53,97 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 10.164,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 70'i geriledi, 1'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 388 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 388 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 329 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,60, bileşik getirisi yüzde 43,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6193, satışta 39,7780 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,5133, satışta 39,6717 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 146,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

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