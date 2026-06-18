Borsa İstanbul'da Endeks Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Endeks Kontratı Yükselişte

18.06.2026 09:57
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VİOP'ta BIST 30 haziran vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,27 artışla 16.785 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,27 yükselişle 16.785,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 azalışla 16.740,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.675,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 artışla 16.785,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan negatif etkiler ve ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkiler arasında yön bulmaya çalışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Endeks Kontratı Yükselişte - Son Dakika

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