Borsa İstanbul'da Haftalık Kazanç - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Haftalık Kazanç

Borsa İstanbul\'da Haftalık Kazanç

Bu hafta Borsa İstanbul'da yatırım araçlarından borsa, yüzde 3,64 değer kazanarak yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi 10.276,88 puandan tamamlanırken, diğer endeksler de değer kazandı. Sasa Polyester en çok prim yapan hisse olurken, Doğuş Otomotiv en çok değer kaybeden hisse oldu. Altın ve dolar ise düşüş yaşadı.

04.05.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,64 değer kazanarak 10.276,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.942,14, en yüksek 10.286,57 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,69 değer kazancıyla 11.412,06 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 3,14 artışla 9.417,54 puan, Sanayi Endeksi 3,65 kazançla 15.046,84 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 değer kazancıyla 14.599,94 puan oldu.

Sasa Polyester en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,18 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester'i, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,43 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,04 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 2,96 ile Reeder Teknoloji ve 2,63 ile Mia Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 590 milyar 103 milyon lirayla Koç Holding, 448 milyar 500 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 397 milyar 581 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 kayıpla 2.384 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 düşüşle 15 bin 877 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,31 azalışla 32,3450 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 34,8410 lira oldu.

Geçen hafta 40,7120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,25 artarak 40,8150 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 artışla 35,7200 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, İstanbul, Bıst, Sasa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Haftalık Kazanç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Haftalık Kazanç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement