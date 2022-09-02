Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Bu hafta yatırım araçları performansı

02.09.2022 19:08
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,44, dolar/TL yüzde 0,23, avro/TL yüzde 0,37 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,44, dolar/TL yüzde 0,23, avro/TL yüzde 0,37 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.110,60 ve en yüksek 3.228,88 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,44 artarak 3.222,74 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 değer kaybıyla 1.004 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 6.728 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.679 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.647 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,23 değer kazanarak 18,2140 liraya, avro da yüzde 0,37 artışla 18,2580 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,37 ile "Para Piyasası Fonları Fonları" oldu.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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