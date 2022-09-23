Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi

Kılıçdaroğlu "Benimle misiniz?" diye sordu, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi

BIST 100 endeksi, en düşük 3.149,68 ve en yüksek 3.393,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,83 azalarak 3.281,61 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.600 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,02 değer kaybıyla 975 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,02 azalışla 6.533 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.615 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.600 liraya düştü.

DOLAR, EUROYU GEÇTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 18,4150 liraya yükseldi, euro ise yüzde 2,28 azalışla 17,9000 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21 ve bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,53 ile "Katılım Fonları" oldu.