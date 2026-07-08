Borsa İstanbul'da Sert Düşüş - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Sert Düşüş

08.07.2026 19:01
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BIST 100 endeksi, günü 14.189,96 puandan kapatarak yüzde 2,12 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 307,42 puan azalarak 14.189,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,62 puan ve yüzde 0,28 azalışla 14.456,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.179,01 puanı, en yüksek 14.461,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 397,76 puan ve yüzde 2,36 azalışla 16.488,03 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 2,26, hizmetler endeksi yüzde 2,34 ve teknoloji endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 6 milyon 140 bin 200 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,08, bileşik getirisi yüzde 40,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7366, satışta 46,9239 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7198, satışta 46,9070 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 162,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,3 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Sert Düşüş - Son Dakika

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