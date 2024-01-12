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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ergun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerde oy verdi ve projeyi önemli bir farkındalık uyandıran bir çalışma olarak değerlendirdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi
12.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:33
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Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ergun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğrafını seçen Ergun, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğraflarını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçen Ergun, Gazze'de yaşanan katliamın herkesin içinde en büyük yara olduğunu belirtti.

Ergun, "Deprem: Umut" kategorisinde ise tercihini Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı fotoğrafından yana kullandı. Ergun, "Deprem, geçen sene ülkemizin yaşadığı en büyük acıydı. Herkes yardıma koştu, koşamayanlar dualar etti. O günlerde bütün ülke, bir umutla ekran başında bekliyordu, bu fotoğrafta da hem kurtaranların hem de kurtarılanların yüzünün gülmesi ve oradaki çaba her şeyi anlatıyor." dedi.

AA çalışanları ve yöneticilerine bu anlamlı projeden dolayı teşekkür eden Ergun, "Bu çalışma, ciddi bir farkındalık uyandırıyor, insanların ilgisini çekiyor ve unuttuklarımızı hatırlamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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