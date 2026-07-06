Borsa İstanbul Gün Sonu Verileri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,63 puan artarak 14.424,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 73,32 puan ve yüzde 0,51 artışla 14.491,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.417,16 puanı, en yüksek 14.629,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 14.424,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 23,50 puan ve yüzde 0,14 artışla 16.764,18 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 61'i geriledi. 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 152 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 237 bin 700 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,91, bileşik getirisi yüzde 40,31 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7035, satışta 46,8906 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 162,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.