Bu hafta en çok borsa kazandırdı - Son Dakika

Bu hafta en çok borsa kazandırdı

Bu hafta en çok borsa kazandırdı
Son Güncelleme: 25.08.2023 19:58

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yüzde 2,71 değer kazanırken, dolar, euro ve altın değer kaybetti.

Bu hafta borsa yüzde 3'e yakın kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediğini kazancı sağlayamadı.

BIST 100 ENDEKSİ 7 BİN PUANIN ÜZERİNDE

BIST 100 endeksi, en düşük 7.407,94 ve en yüksek 7.902,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artarak 7.716,67 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.677 LİRAYA İNDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 değer kaybıyla 1.629 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 kayıpla 10 bin 806 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.677 liraya indi.

DÖVİZ YATIRIMCISI İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,05 değer kaybıyla 26,5440 liraya, avro yüzde 2,74 kayıpla 28,6520 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10 kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,58 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu hafta en çok borsa kazandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu hafta en çok borsa kazandırdı - Son Dakika
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