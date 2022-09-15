Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor

15.09.2022 16:40
Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasından sonra günü 991,8 liradan kapatıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.598,9 lira, cumhuriyet altını da 6.684,0 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 988 bin 940 lira, en yüksek 1 milyon 7 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 991 bin 670 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 991,8

Satış: 992,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.598,9

Satış: 1.638,9

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.197,8

Satış: 3.277,8

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.395,7

Satış: 6.535,6

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Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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