Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 988 bin 940 lira, en yüksek 1 milyon 7 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 991 bin 670 liradan tamamladı.
Alış: 991,8
Satış: 992,2
Alış: 1.598,9
Satış: 1.638,9
Alış: 3.197,8
Satış: 3.277,8
Alış: 6.395,7
Satış: 6.535,6
Son Dakika › Ekonomi › Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor - Son Dakika