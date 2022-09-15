Altında düşüş sürüyor! Gün sonunda 991,8 liradan alıcı buluyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 988 bin 940 lira, en yüksek 1 milyon 7 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 991 bin 670 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 991,8

Satış: 992,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.598,9

Satış: 1.638,9

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.197,8

Satış: 3.277,8

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.395,7

Satış: 6.535,6