Altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi

07.09.2022 16:45
Altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 989 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 999 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 89 milyon 650 bin 182,4 lira, işlem miktarı ise 3.082,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 98 milyon 369 bin 454,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.016.750,001.710,00
En Düşük989.000,001.685,00
En Yüksek1.015.000,001.727,55
Kapanış999.650,001.695,00
Ağırlıklı Ortalama993.849,221.707,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.089.650.182,4

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.082,32

Toplam İşlem Adedi76

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi - Son Dakika
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