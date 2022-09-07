Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 999 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 989 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 999 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 89 milyon 650 bin 182,4 lira, işlem miktarı ise 3.082,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 98 milyon 369 bin 454,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.016.750,00 1.710,00 En Düşük 989.000,00 1.685,00 En Yüksek 1.015.000,00 1.727,55 Kapanış 999.650,00 1.695,00 Ağırlıklı Ortalama 993.849,22 1.707,29 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.089.650.182,4 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.082,32 Toplam İşlem Adedi 76

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