Altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi

23.09.2022 16:26
Altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 969 bin 490 lira, en yüksek 1 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 997 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 75 milyon 111 bin 340,48 lira, işlem miktarı ise 2.123,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 208 milyon 759 bin 589,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NBGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.002.000,001.660,00
En Düşük969.490,001.640,00
En Yüksek1.000.000,001.688,50
Kapanış997.500,001.660,00
Ağırlıklı Ortalama995.498,081.654,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.208.759.589,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.123,10

Toplam İşlem Adedi63

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'deki 200 esir hakkında açıklama: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu ismi gönderdik
14:44 "Prestij Meselesi" filminde Mahsun Kırmızıgül'ü oynayan Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Altının kilogramı 997 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement