Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 967 bin lira, en yüksek 1 milyon 4 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 967 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 995 milyon 662 bin 241,75 lira, işlem miktarı ise 4.110,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 10 milyon 944 bin 971,5 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 997.500,00 1.660,00 En Düşük 967.000,00 1.626,00 En Yüksek 1.004.000,00 1.667,50 Kapanış 967.000,00 1.640,00 Ağırlıklı Ortalama 970.582,64 1.646,33 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.995.662.241,75 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.110,61 Toplam İşlem Adedi 181

Piyasalarda gün ortası

Borsa günün ilk yarısında geriledi