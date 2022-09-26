Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi - Son Dakika
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Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi

26.09.2022 16:26
Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 967 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 967 bin lira, en yüksek 1 milyon 4 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 azalarak 967 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 995 milyon 662 bin 241,75 lira, işlem miktarı ise 4.110,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 10 milyon 944 bin 971,5 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış997.500,001.660,00
En Düşük967.000,001.626,00
En Yüksek1.004.000,001.667,50
Kapanış967.000,001.640,00
Ağırlıklı Ortalama970.582,641.646,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.995.662.241,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.110,61

Toplam İşlem Adedi181

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 967 bin liraya geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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