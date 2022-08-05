VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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