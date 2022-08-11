VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

11.08.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.171 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.171 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.175,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 3.171 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,67 artışla 3.150,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.157,50 puana çıktı.

Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlerin yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.200 ve 3.230 seviyelerinin direnç, 3.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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