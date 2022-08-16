VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

16.08.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.125 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.125 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.132,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 3.125,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 3.103,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 3.126,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle küresel pay piyasalarının sınırlı da olsa pozitif seyrettiğini belirterek, yatırımcıların gözünün bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarında eylül toplantısında Fed'in yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 36 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlandığını hatırlatan analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 3.150 ve 3.180 seviyelerinin direnç, 3.100 ve 3.080 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement