VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

24.08.2022 09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.425 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.425 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 3.419,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 3.425,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 3.431,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin beklentilerdeki farklılaşmaya dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 49, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 51'de bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.400 ve 3.380 seviyelerinin destek, 3.450 ve 3.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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