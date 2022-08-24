Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.400 ve 3.380 seviyelerinin destek, 3.450 ve 3.500 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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