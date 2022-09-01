VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 3.590 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.583,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 3.590,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1 altında 3.619,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.609,00 puana indi.

Analistler, resesyon kaygılarının güçlenmesi ve başta ABD olmak üzere faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye devam edeceği beklentileri ile küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.580 ve 3.550 puanın destek, 3.620 ve 3.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.