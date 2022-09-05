VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

05.09.2022 10:01
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.655 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3.655 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 3.651,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 3.655,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 3.668,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise sınırlı da olsa gerileyerek 3.662,00 puana indi.

Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını belirterek, bugün gözlerin yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Bugün ayrıca yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.630 ve 3.600 puanın destek, 3.680 ve 3.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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