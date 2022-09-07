VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

07.09.2022 09:44
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.880 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.880 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.886,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 3.880 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 3.790-3.880 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 3.872,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.884,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri ile negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yurt içi piyasaların küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirten analistler, Avrupa'nın enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret açığı ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.930 ve 3.970 puanın direnç, 3.830 ve 3.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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