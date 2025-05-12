Borsa İstanbul coştu! Haftanın ilk günü büyük yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul coştu! Haftanın ilk günü büyük yükseliş

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başladı. Cuma günü de değer kazanan endeks, olumlu küresel piyasa koşullarıyla birlikte yükselişini sürdürdü.

12.05.2025 10:10
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,35 yükselişle 9.611,21 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puana çıktı.

EN ÇOK ARTIŞ BANKACILIK ENDEKSİNDE

Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,24 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul coştu! Haftanın ilk günü büyük yükseliş
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul coştu! Haftanın ilk günü büyük yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Metin Yoldas:
    bu kadar olumlu habere 1 hafta tavan beklerim 1 yıldır perisaniz 3 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Evet,evet şimdi baktım...Makarna hisseleri uçmuş, diğerleri yerinde sayıyor...İnanın yazdığım bir şaka değil...Tamamen gerçek... 3 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yalanınızı seviyim...Benim hisse senetlerinde en ufak bir yukarı hareket görmedim... 3 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    KURU GÜRÜLTÜ EKONOMİDEN BİR HABER VER 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    tüm hisseler +10 yapması lazım çogu kırmızı hırsız dolu borsada hırsız 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    yalan haber 2 senedrır ben dahıl herkes zararda endek 9 10 arası gıdıp gelıyor batan fırmalar dolu borsada 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Borsa Coşuyor ama her ne hikmetse çarşı pazarda coşuyor ?? 1 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    ne çosması yahu milleti soyuyorlar 2 senedir endeks 9 bnde su an 20 bn olması lazım tüm batık şirketler kınkordatalar borsada mışletın parası kurus oldu yalan haber yapmayın 0 0 Yanıtla
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