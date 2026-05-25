Borsa İstanbul Yükselişte

(ANKARA) - Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başlarken, BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,59 değer kazandı. Döviz piyasasında dolar/TL yatay seyrini korurken, serbest piyasada gram altın 6 bin 695 TL seviyesinden işlem gördü.

Borsa İstanbul'da geçen haftanın son işlem gününde yüzde 4,89 primle 13 bin 808,20 puanda tamamlayan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Endeks, açılışta 81,22 puanlık artışla 13 bin 889,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 0,65 yükseldi. Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 3'lük yükselişle ulaştırma sektörü gösterirken, kimya petrol plastik endeksi yüzde 0,77 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Döviz piyasalarında ise sınırlı hareketlilik izlendi. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Kur, saat 09.35 itibarıyla 45,7110 seviyesinden işlem gördü.

Avro ve sterlin tarafında ise aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 53,4780 seviyesine, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 61,9250 seviyesine çıktı. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 99,03 seviyesine geriledi.

Öte yandan, altın piyasasında da hareketlilik sürdü. Serbest piyasada gram altın saat 10.00 itibarıyla alışta 6 bin 695,17 TL, satışta ise 6 bin 695,90 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 712,26 TL'den alınırken, 10 bin 947,80 TL'ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 43 bin 657,27 TL seviyesinden işlem gördü.