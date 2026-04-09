Borsa Karışık Seyirle Güne Başladı - Son Dakika
Borsa Karışık Seyirle Güne Başladı

09.04.2026 17:41
New York borsası, Orta Doğu'daki ateşkes belirsizliğiyle karışık bir açılış yaptı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'da sağlanan geçici ateşkesin durumuna dair belirsizliklerle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 47.840,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.783,69 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 22.646,35 puana ulaştı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerle pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tarafların geçici ateşkese varmasının ardından İran'dan gelen ateşkes ihlali haberlerinin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bunun ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını ve "asla böyle bir söz vermediklerini" belirtti.

Açık tutulması ateşkes anlaşmasının kilit bir şartı olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından durdurulduğuna yönelik haberler de petrol fiyatlarını yukarı çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte "varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran'ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini" kaydetti.

Trump, aksi halde saldırıların yeniden başlayacağı ve bunun "daha büyük ve daha önce kimsenin görmediği kadar daha güçlü şekilde" gerçekleşeceği tehdidinde bulundu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,3 artarak 97,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5 artışla 99,11 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Nisan ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentileri aştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa Karışık Seyirle Güne Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Borsa Karışık Seyirle Güne Başladı - Son Dakika
