Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlem faaliyetlerini yürütmek için yeniden yapılanan Borsa Konya Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) AŞ, tarımsal emtia işlem piyasasına hız ve derinlik getirecek.
Borsa Konya ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aydınalp, düzenlenen yönetim kurulu toplantısı sonrası, elektronik ürün senedi alım-satım piyasasında yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Akşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Karapınar ve Karaman ticaret borsası başkanlarının katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydınalp, "Şirket, yeni sezonda faaliyete geçerek, üreticilere, yatırımcılara, alıcı ve satıcılara en iyi şekilde hizmet verecek. Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ.'de gerçekleşen işlemlere ait saklama hizmeti de yapacak olan Borsa Konya ÜPAK, işlem yapmak isteyen mudilere hizmet vermeye devam edecek." dedi.
Aydınalp, sistemin yeni sezonda değişeceğini, Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan (SPK) uygunluk aranacağını belirtti.
TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkanı ve Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de Konya Ticaret Borsası'nın tarımsal emtia ticaretinin dijitalleşmesi noktasında aktif rol aldığını belirterek, Borsa Konya ÜPAK'ın, tarım ürünlerinin ticaret ve finansmanının kolaylaştırılarak tarım sektörünün sürdürülebilir büyüme ve gelişimine katkı sağlama amacında önemli bir adım olarak yer alacağını dile getirdi.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hammaddeleri ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış olduğunu söyledi. Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında iyileşme sinyalleri alındığını belirtti. Ayrıca, ihracatçılara sağlanan destekler ve Türkiye'nin ekonomik büyümesi hakkında bilgi verdi.
TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Avrupa ülkelerinden yabancı misafirleri sağlık turizmiyle Bursa'da ağırlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Saraçoğlu, Bursa'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni lokasyonlar belirlediklerini ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Moldova gibi ülkelerle vizesiz seyahat anlaşmaları yapacaklarını ve Bursa'yı sağlık turizmiyle Avrupa ülkelerine tanıtacaklarını belirtti.
?????? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ndeki toplu sözleşme ikramiyesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatarak, "Maalesef, bu ödemeye ilişkin düzenleme, dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.
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