Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
02.08.2025 08:46
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Bu hafta Borsa İstanbul'daki hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,98 değer kazanarak en kazançlı yatırım aracı oldu. Altının gram fiyatı yüzde 0,38, dolar/TL yüzde 0,27 değer kazanırken, avro/TL yüzde 1,01 azalış kaydetti. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,98 artışla 10.746,98 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0,68, emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı.

Bu haftanın kazandıran yatırım aracı hangisi oldu? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,98, altının gram fiyatı yüzde 0,38, dolar/TL yüzde 0,27 değer kazanırken, avro/TL yüzde 1,01 azalış kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİ HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 10.481,53 puanı ve en yüksek 10.774,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,98 üstünde 10.746,98 puandan tamamladı.

ALTIN YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,38 artışla 4 bin 376,39 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,38 yükselişle 29 bin 572 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 7 bin 302 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 7 bin 330 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,27 artarak 40,6650 liraya çıkarken, avro yüzde 1,01 azalışla 47,1050 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,68, emeklilik fonları yüzde 0,43 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,58 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - Son Dakika
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