Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|59.150.000.000
|1,29
|Koç Holding
|57.919.911.462
|1,13
|Ford Otosan
|56.952.693.000
|8,16
|Enka İnşaat
|56.672.000.000
|0,97
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|7,43
|Garanti Bankası
|39.816.000.000
|0,59
|Turkcell
|34.122.000.000
|1,68
|ASELSAN
|33.972.000.000
|1,70
|SASA Polyester
|29.433.600.000
|8,33
|Akbank
|28.496.000.000
|0,42
|Tüpraş
|27.746.447.360
|2,26
|Türk Telekom
|25.445.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|25.057.090.979
|0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|24.300.000.000
|5,68
|İş Bankası (C)
|23.669.842.200
|0,34
|Arçelik
|21.582.758.868
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.125.493.445
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,39
|Sabancı Holding
|20.077.574.681
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.202.200.000
|0,37
Kaynak: AA
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