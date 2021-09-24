Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 668 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|59.024.000.000
|1,01
|Ereğli Demir Çelik
|59.010.000.000
|1,29
|Ford Otosan
|56.075.418.000
|8,04
|Koç Holding
|54.876.833.802
|1,07
|Bim Mağazalar
|39.407.280.000
|7,09
|Garanti Bankası
|37.044.000.000
|0,55
|Turkcell
|33.880.000.000
|1,67
|ASELSAN
|33.470.400.000
|1,67
|SASA Polyester
|29.523.200.000
|8,35
|Tüpraş
|27.746.447.360
|2,26
|Akbank
|26.728.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,03
|Şişe Cam
|25.087.723.120
|0,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|25.000.000.000
|5,85
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,32
|Arçelik
|21.528.700.611
|1,41
|Coca Cola İçecek
|20.527.722.107
|2,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.597.158.979
|0,37
|Sabancı Holding
|19.200.200.991
|0,46
|Türk Hava Yolları
|18.795.600.000
|0,38
Kaynak: AA
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