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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

24.09.2021 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 668 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 668 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat59.024.000.0001,01
Ereğli Demir Çelik59.010.000.0001,29
Ford Otosan56.075.418.0008,04
Koç Holding54.876.833.8021,07
Bim Mağazalar39.407.280.0007,09
Garanti Bankası37.044.000.0000,55
Turkcell33.880.000.0001,67
ASELSAN33.470.400.0001,67
SASA Polyester29.523.200.0008,35
Tüpraş27.746.447.3602,26
Akbank26.728.000.0000,40
Türk Telekom25.375.000.0002,03
Şişe Cam25.087.723.1200,98
Tofaş Oto Fabrikası25.000.000.0005,85
İş Bankası (C)22.724.848.5000,32
Arçelik21.528.700.6111,41
Coca Cola İçecek20.527.722.1072,29
Yapı ve Kredi Bankası19.597.158.9790,37
Sabancı Holding19.200.200.9910,46
Türk Hava Yolları18.795.600.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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