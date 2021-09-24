Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 668 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 59.024.000.000 1,01 Ereğli Demir Çelik 59.010.000.000 1,29 Ford Otosan 56.075.418.000 8,04 Koç Holding 54.876.833.802 1,07 Bim Mağazalar 39.407.280.000 7,09 Garanti Bankası 37.044.000.000 0,55 Turkcell 33.880.000.000 1,67 ASELSAN 33.470.400.000 1,67 SASA Polyester 29.523.200.000 8,35 Tüpraş 27.746.447.360 2,26 Akbank 26.728.000.000 0,40 Türk Telekom 25.375.000.000 2,03 Şişe Cam 25.087.723.120 0,98 Tofaş Oto Fabrikası 25.000.000.000 5,85 İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,32 Arçelik 21.528.700.611 1,41 Coca Cola İçecek 20.527.722.107 2,29 Yapı ve Kredi Bankası 19.597.158.979 0,37 Sabancı Holding 19.200.200.991 0,46 Türk Hava Yolları 18.795.600.000 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cumhur İttifakı'na ortak olacak mı? Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yol haritasını çizdi

Avrupa'da örneği yok! Bakan Yanık, 150 dönüm üzerine kurulacak sosyal hizmet şehrinin detaylarını Haberler.com'a anlattı

Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı

Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor

Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti

Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir

Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı

Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor