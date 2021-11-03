Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 760 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 68.146.722.000 7,57 Ereğli Demir Çelik 65.135.000.000 1,25 Enka İnşaat 60.312.000.000 1,03 Koç Holding 59.086.424.565 1,16 Garanti Bankası 42.000.000.000 0,59 İskenderun Demir Çelik 38.860.000.000 1,35 Bim Mağazalar 38.587.560.000 6,94 ASELSAN 36.685.200.000 1,78 Tüpraş 34.733.143.040 2,83 Turkcell 34.364.000.000 1,70 SASA Polyester 32.726.400.000 8,11 Akbank 30.940.000.000 0,44 Tofaş Oto Fabrikası 28.150.000.000 5,63 Türk Telekom 27.020.000.000 1,77 Şişe Cam 26.527.433.726 0,98 İş Bankası (C) 25.784.828.100 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 23.567.273.082 0,42 Arçelik 22.974.758.970 1,55 Sabancı Holding 22.872.928.067 0,55 Coca Cola İçecek 22.664.436.676 2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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