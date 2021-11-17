Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 77.410.746.000 8,60 Enka İnşaat 69.832.000.000 1,15 Koç Holding 69.737.196.375 1,26 Ereğli Demir Çelik 69.265.000.000 1,33 Garanti Bankası 50.358.000.000 0,71 İskenderun Demir Çelik 46.574.000.000 1,61 ASELSAN 41.108.400.000 1,99 Bim Mağazalar 39.285.840.000 5,85 Tüpraş 38.789.934.080 2,87 Turkcell 38.346.000.000 1,75 SASA Polyester 37.788.800.000 9,36 Akbank 36.608.000.000 0,52 Şişe Cam 31.704.265.481 1,17 Türk Telekom 31.325.000.000 2,05 İş Bankası (C) 31.004.793.300 0,41 Tofaş Oto Fabrikası 30.875.000.000 6,17 Sabancı Holding 28.157.574.248 0,63 Yapı ve Kredi Bankası 28.044.210.263 0,50 Arçelik 26.488.545.636 1,79 Türk Hava Yolları 24.660.600.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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