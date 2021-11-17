Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 936 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|77.410.746.000
|8,60
|Enka İnşaat
|69.832.000.000
|1,15
|Koç Holding
|69.737.196.375
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|69.265.000.000
|1,33
|Garanti Bankası
|50.358.000.000
|0,71
|İskenderun Demir Çelik
|46.574.000.000
|1,61
|ASELSAN
|41.108.400.000
|1,99
|Bim Mağazalar
|39.285.840.000
|5,85
|Tüpraş
|38.789.934.080
|2,87
|Turkcell
|38.346.000.000
|1,75
|SASA Polyester
|37.788.800.000
|9,36
|Akbank
|36.608.000.000
|0,52
|Şişe Cam
|31.704.265.481
|1,17
|Türk Telekom
|31.325.000.000
|2,05
|İş Bankası (C)
|31.004.793.300
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.875.000.000
|6,17
|Sabancı Holding
|28.157.574.248
|0,63
|Yapı ve Kredi Bankası
|28.044.210.263
|0,50
|Arçelik
|26.488.545.636
|1,79
|Türk Hava Yolları
|24.660.600.000
|0,43
Kaynak: AA
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