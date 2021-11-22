Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|79.867.116.000
|8,87
|Ereğli Demir Çelik
|75.110.000.000
|1,44
|Enka İnşaat
|73.080.000.000
|1,21
|Koç Holding
|70.345.811.907
|1,27
|İskenderun Demir Çelik
|51.098.000.000
|1,77
|Garanti BBVA
|50.694.000.000
|0,72
|ASELSAN
|43.069.200.000
|2,09
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|6,10
|Turkcell
|39.688.000.000
|1,81
|Tüpraş
|39.415.982.080
|2,91
|SASA Polyester
|38.057.600.000
|9,43
|Akbank
|37.648.000.000
|0,54
|Şişe Cam
|34.216.101.007
|1,27
|Tofaş Oto Fabrikası
|34.100.000.000
|6,82
|İş Bankası (C)
|32.354.784.300
|0,43
|Türk Telekom
|31.675.000.000
|2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.324.914.110
|0,54
|Sabancı Holding
|28.361.614.641
|0,63
|Arçelik
|27.948.118.559
|1,89
|Gübre Fabrikaları
|24.766.100.000
|13,54
Kaynak: AA
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