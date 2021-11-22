Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 13 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 79.867.116.000 8,87 Ereğli Demir Çelik 75.110.000.000 1,44 Enka İnşaat 73.080.000.000 1,21 Koç Holding 70.345.811.907 1,27 İskenderun Demir Çelik 51.098.000.000 1,77 Garanti BBVA 50.694.000.000 0,72 ASELSAN 43.069.200.000 2,09 Bim Mağazalar 40.955.640.000 6,10 Turkcell 39.688.000.000 1,81 Tüpraş 39.415.982.080 2,91 SASA Polyester 38.057.600.000 9,43 Akbank 37.648.000.000 0,54 Şişe Cam 34.216.101.007 1,27 Tofaş Oto Fabrikası 34.100.000.000 6,82 İş Bankası (C) 32.354.784.300 0,43 Türk Telekom 31.675.000.000 2,07 Yapı ve Kredi Bankası 30.324.914.110 0,54 Sabancı Holding 28.361.614.641 0,63 Arçelik 27.948.118.559 1,89 Gübre Fabrikaları 24.766.100.000 13,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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