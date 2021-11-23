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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23.11.2021 13:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 39 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 39 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan81.726.939.0009,08
Ereğli Demir Çelik80.780.000.0001,55
Enka İnşaat80.136.000.0001,32
Koç Holding72.222.376.4641,31
İskenderun Demir Çelik54.259.000.0001,88
Garanti Bankası49.728.000.0000,70
ASELSAN43.616.400.0002,12
BİM Mağazalar40.834.200.0006,08
Tüpraş39.741.527.0402,94
Turkcell39.578.000.0001,81
SASA Polyester38.371.200.0009,51
Akbank36.608.000.0000,52
Şişe Cam36.023.397.3011,33
Tofaş Oto Fabrikası35.950.000.0007,19
İş Bankası (C)31.769.788.2000,42
Türk Telekom31.395.000.0002,06
Yapı ve Kredi Bankası29.480.208.9810,53
Arçelik29.407.691.4821,99
Sabancı Holding28.239.190.4050,63
Türk Hava Yolları24.715.800.0000,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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