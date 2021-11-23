Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 39 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 81.726.939.000 9,08 Ereğli Demir Çelik 80.780.000.000 1,55 Enka İnşaat 80.136.000.000 1,32 Koç Holding 72.222.376.464 1,31 İskenderun Demir Çelik 54.259.000.000 1,88 Garanti Bankası 49.728.000.000 0,70 ASELSAN 43.616.400.000 2,12 BİM Mağazalar 40.834.200.000 6,08 Tüpraş 39.741.527.040 2,94 Turkcell 39.578.000.000 1,81 SASA Polyester 38.371.200.000 9,51 Akbank 36.608.000.000 0,52 Şişe Cam 36.023.397.301 1,33 Tofaş Oto Fabrikası 35.950.000.000 7,19 İş Bankası (C) 31.769.788.200 0,42 Türk Telekom 31.395.000.000 2,06 Yapı ve Kredi Bankası 29.480.208.981 0,53 Arçelik 29.407.691.482 1,99 Sabancı Holding 28.239.190.405 0,63 Türk Hava Yolları 24.715.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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