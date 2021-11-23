Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 39 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|81.726.939.000
|9,08
|Ereğli Demir Çelik
|80.780.000.000
|1,55
|Enka İnşaat
|80.136.000.000
|1,32
|Koç Holding
|72.222.376.464
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|54.259.000.000
|1,88
|Garanti Bankası
|49.728.000.000
|0,70
|ASELSAN
|43.616.400.000
|2,12
|BİM Mağazalar
|40.834.200.000
|6,08
|Tüpraş
|39.741.527.040
|2,94
|Turkcell
|39.578.000.000
|1,81
|SASA Polyester
|38.371.200.000
|9,51
|Akbank
|36.608.000.000
|0,52
|Şişe Cam
|36.023.397.301
|1,33
|Tofaş Oto Fabrikası
|35.950.000.000
|7,19
|İş Bankası (C)
|31.769.788.200
|0,42
|Türk Telekom
|31.395.000.000
|2,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.480.208.981
|0,53
|Arçelik
|29.407.691.482
|1,99
|Sabancı Holding
|28.239.190.405
|0,63
|Türk Hava Yolları
|24.715.800.000
|0,43
Kaynak: AA
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